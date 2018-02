STF rejeita recurso de ex-diretor do BB no mensalão O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta quarta-feira, 13, recurso do ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato. A maioria da Corte entendeu que, no julgamento dos segundos embargos de declaração, não houve qualquer omissão de decisões anteriores. Ele foi condenado a 12 anos e sete meses de prisão.