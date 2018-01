STF rejeita por unanimidade recursos de ex-líder do PP O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, nesta quarta-feira, 28, os embargos de declaração apresentados pelo deputado Pedro Henry (PP-MT). Ele era líder do PP na Câmara na época do esquema mensalão realizado no primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.