STF rejeita pedido de banqueiro para retomar fazenda Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram hoje o pedido do banqueiro Tasso Assunção Costa para que fosse anulado o decreto presidencial que declarou ser de interesse social, para fins de reforma agrária, a Fazenda Velha-Cerradão, de propriedade dele, localizada no interior de Minas Gerais. O banqueiro argumentou que a fazenda foi invadida por pessoas que se identificaram como integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).