STF rejeita novo julgamento para ex-presidente do PP Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta quarta-feira, 18, pedido de novo julgamento feito pelo ex-presidente do PP Pedro Corrêa no processo do mensalão. O presidente do STF e relator da ação, Joaquim Barbosa, argumentou que o ex-parlamentar não tinha direito a pedir um novo julgamento por conta das condenações pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.