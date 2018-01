STF reduz valor da multa imposta a Marcos Valério O Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente, nesta quarta-feira, 28, os embargos de declaração do publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza para reduzir, de forma discreta, a pena de multa aplicada aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Por unanimidade, os ministros concordaram em manter a pena de 93 dias-multa para cada crime (totalizando 186 dias-multa), e com a redução do valor de cada dia-multa de 15 para 10 salários mínimos.