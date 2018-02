STF reduz pena de ex-assessor de PP

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acolheram, por maioria, nesta quinta-feira, 5, os recursos apresentados no processo do mensalão pelo ex-assessor do Partido Progressista (PP) João Claudio Genu.

A pena do réu deve ser reduzida de 5 para 4 anos e 8 meses pelo crime de lavagem de dinheiro. A redução da pena será conhecida no momento da proclamação do resultado da sessão.

O embargo apresentado pela defesa de Genu alegava que o réu recebeu uma pena aumentada em dois terços, enquanto que os parlamentares do partido na época Pedro Corrêa e Pedro Henry tiveram a pena acrescida em um terço.

Na sessão desta quinta, votaram a favor dos recursos de Genu os ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Teori Zavascki e Roberto Barroso. "Não tem sentido que este acabe sofrendo uma sanção penal muito mais gravosa", disse Celso de Mello. Votaram contra, o presidente da Corte, Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Luiz Fux.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os resultados díspares (do cálculo das penas) resultam da técnica de julgamento escolhida, da metodologia que bem ou mal se adotou no julgamento. São discussões não sanáveis na via declaratória", disse a ministra Rosa Weber.

Os demais recursos foram rejeitados. Na época do esquema do mensalão, ocorrido no primeiro mandato do ex-presidente Lula, Genu era filiado ao PP e atuava como assessor do então líder do partido na Câmara, deputado José Janene. O parlamentar faleceu em 2010.

De acordo com o Ministério Público Federal, ele teria sacado R$ 1 milhão das agências de publicidade de Marcos Valério para financiar o PP.