STF reduz em 38% total de processos em tramitação O Supremo Tribunal Federal (STF) informou ter reduzido em 38% o número de processos em tramitação na corte neste ano, em relação a 2008. O resultado se deve, principalmente, à aplicação do chamado "filtro da repercussão geral", que já permitiu a rejeição de quase 60 mil recursos extraordinários. O instrumento limita o envio de recursos dos tribunais ao STF. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.