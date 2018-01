STF recusa reajuste de 4,8% para juízes

O Supremo Tribunal Federal (STF) recusou um pedido de uma associação de juízes para que fosse determinado um aumento de 4,8% nos salários dos ministros da Corte a partir de janeiro deste ano. Se o pedido da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) tivesse sido aceito, o STF substituiria o Congresso, que é o responsável por votar projetos de lei sobre reajuste de salários, e, como consequência, a remuneração de todos os integrantes do Judiciário também seria aumentada já que os salários na Justiça são escalonados.

Autor da decisão que determinou o arquivamento da ação, o ministro Ricardo Lewandowski disse que, pela jurisprudência do tribunal, o STF somente pode aceitar pedidos desse tipo quando ficar configurada a demora do Congresso em votar os projetos de lei. Mas, para ele, isso não ocorreu no caso dos salários dos magistrados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“No caso em exame, não está caracterizada, neste momento, situação de mora legislativa, pois ainda não houve, por certo, uma superação desmedida de prazo razoável para que o Congresso Nacional finalize a apreciação do projeto de lei”, afirmou Lewandowski em sua decisão. Segundo ele, a ação seria prematura entre outros motivos porque, pela proposta, o reajuste passaria a valer em 2012, ano “que está apenas em seu início”.

O ministro explicou que o STF encaminhou à Câmara o projeto em agosto do ano passado. “Conclui-se que aquela Casa Legislativa teve, no ano passado, menos de quatro meses para a apreciação da matéria, tendo em vista que os trabalhos legislativos ordinários encerraram-se no dia 22 de dezembro último. Em 2012, a abertura do novo Ano Legislativo se deu em 2 de fevereiro, ou seja, há menos de uma semana e um dia após a impetração do presente mandado de injunção (a ação movida pela Ajufe) nesta Corte”, disse.

Na ação, a Ajufe sustentava que a Constituição Federal garante a irredutibilidade dos vencimentos da magistratura e o aumento de 4,8% representaria “uma mera reposição do poder aquisitivo dos subsídios diante da perda inflacionária”.