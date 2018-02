STF recusa mais tempo para advogados do mensalão O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, rejeitou nesta terça-feira pedido de mais prazo para que os advogados recorram do julgamento do mensalão. Com isso, os defensores do caso terão cinco dias para ler as milhares de páginas do acórdão e preparar os recursos. Barbosa afirmou que as defesas dos 25 condenados acompanharam as sessões e, portanto, conheceriam os votos. De acordo com ele, não precisariam, então, de mais tempo para analisar e contestar os argumentos dos ministros.