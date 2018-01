STF recusa ação de Mão Santa para voltar ao governo O governador cassado do Piauí, Francisco de Assis de Moraes Souza (PMDB), o Mão Santa, não conseguiu garantir no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de voltar a administrar o Estado. O presidente do STF, Marco Aurélio Mello, decidiu não apreciar o pedido de suspensão da decisão tomada em novembro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato de Mão Santa e de seu vice, Osmar Ribeiro de Almeida, permitindo a posse do atual governador, Hugo Napoleão (PFL). Para o ministro, o Supremo Tribunal Federal não pode se manifestar sobre ação que não teve esgotados todos os recursos na Justiça Eleitoral. Na petição, o argumento do ex-governador era de que a decisão do TSE violou a Constituição Federal e provocou danos irreparáveis a ele e a Almeida. Mão Santa queria que Marco Aurélio concedesse uma liminar que permitisse o retorno dele e do vice para o governo. Eles questionam provas e depoimentos apresentados no processo aberto pela Justiça Eleitoral por abuso de poder, durante a eleição de 1998, e sustentam que não tiveram direito de ampla defesa no processo. No pedido analisado por Marco Aurélio, Mão Santa e Almeida acrescentam que a posse de Hugo Napoleão e seu vice, Felipe Mendes de Oliveira, foi ilegítima.