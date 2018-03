STF quer mais dados para analisar pedido de Dantas O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, decidiu não analisar imediatamente o pedido feito pelos advogados do sócio fundador do Opportunity, Daniel Dantas e de sua irmã, Verônica, para que sejam colocados em liberdade. Mendes solicitou mais informações à 6ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, sobre os motivos do pedido de prisão dos dois. Na decisão, de 11 páginas, o ministro do STF solicita ainda ao juiz da 6ª Vara que as informações sejam encaminhadas imediatamente ao tribunal, para que então ele possa analisar o pedido de liberdade. Gilmar Mendes atendeu a outro pedido dos advogados para que tenham acesso aos autos do inquérito. "Esta Corte tem assegurado a amplitude do direito de defesa em sede de inquéritos policiais e originários, em especial no que concerne ao exercício do contraditório e ao acesso de dados e documentos já produzidos no âmbito das investigações criminais", disse o ministro na decisão.