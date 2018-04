STF prorroga liminar que suspende artigos da Lei de Imprensa

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogaram na quarta-feira, 18, por mais 30 dias a validade de uma liminar concedida há um ano que suspendeu 20 dos 77 artigos da Lei de Imprensa. No julgamento do mérito do caso, previsto para março, o tribunal deverá concluir que a Lei de Imprensa, que foi estabelecida durante o regime militar, está em desacordo com a Constituição Federal, que foi promulgada no retorno do País ao regime democrático e prevê a liberdade de comunicação.