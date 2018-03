STF pode julgar hoje pedido de habeas para Dantas O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, pode julgar hoje o pedido de habeas-corpus ao sócio-fundador do banco Opportunity, Daniel Dantas. O banqueiro foi preso ontem pela Polícia Federal (PF) na Operação Satiagraha, que investiga suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. O pedido de habeas foi protocolado no mês passado, em caráter preventivo, diante do noticiário de que Dantas poderia ser alvo de uma operação da PF. A PF iniciou as investigações da Operação Satiagraha há quatro anos, como desdobramento do caso do mensalão. Foram expedidos 24 mandados de prisão. Além de Dantas, foram presos o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas.