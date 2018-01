STF pode derrubar decisão que beneficiou Garotinho Quando voltarem de férias, em fevereiro, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) poderão derrubar a decisão de seu presidente, Marco Aurélio Mello, que autorizou o governo do Rio de Janeiro a reduzir em até 80% os pagamentos mensais de sua dívida com a União. O desconto foi dado como forma de compensar os supostos prejuízos de arrecadação de ICMS decorrentes do programa de racionamento de energia. Até amanhã, Marco Aurélio deve decidir se mantém ou não o teor do despacho redigido por ele na semana passada, que foi favorável ao Estado do Rio. A expectativa no STF é de que o ministro negue o pedido de reconsideração entregue na sexta-feira pela Advocacia Geral União (AGU). Para conceder a liminar autorizando o desconto nas prestações da dívida, o ministro criticou o governo federal. Ele afirmou, por exemplo, que "a queda da receita decorrente de tributos, notada e sofrida pelos Estados federados, não teve origem nas respectivas administrações, mas sim, ao que tudo indica, na da União". Marco Aurélio concluiu que cabe à União arcar com as perdas. A expectativa no STF é de que os argumentos do presidente do tribunal caiam durante o julgamento do recurso da União pelo plenário do tribunal. Até porque essa não será a primeira vez que os ministros analisarão o caso. Em novembro do ano passado, eles negaram um pedido semelhante feito pelo governador Anthony Garotinho (PSB) com o objetivo de conseguir um desconto no pagamento da dívida com a União por causa das perdas com o racionamento. O plenário do Supremo já manifestou-se sobre a constitucionalidade do programa de racionamento de energia. Por nove votos a dois (de Marco Aurélio e do relator da ação, Néri da Silveira), o tribunal manteve as principais medidas do pacote como a cobrança de tarifa diferenciada e o corte no fornecimento de energia para os consumidores que não cumprissem as metas estabelecidas pelo governo.