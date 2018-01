STF pede que MG diga se há vaga para Valério em presídio O presidente interino do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, pediu nesta terça-feira, 28, a autoridades de Minas Gerais, que informem se há vaga na penitenciária Nelson Hungria, localizada em Contagem, para abrigar o publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, condenado por envolvimento com o esquema do mensalão. Preso atualmente no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, Marcos Valério quer cumprir a pena em Minas Gerais, onde reside sua família. A Procuradoria Geral da República já deu parecer favorável ao pedido. No despacho assinado nesta terça-feira, Lewandowski solicitou à Vara de Execuções Criminais de Contagem que informe se é possível receber o publicitário no presídio.