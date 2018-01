STF pede parecer do MP sobre transferência de Valério

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, pediu ao Ministério Público que, em três dias, envie parecer sobre o pedido de transferência feito pelo empresário Marcos Valério para Belo Horizonte (MG). Somente depois de analisado o parecer, Barbosa decidirá se autoriza a transferência de Valério, preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para Belo Horizonte.

Valério cumpre pena de 37 anos e 5 meses pela prática dos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas por envolvimento no mensalão. De acordo com a acusação, Valério era o operador do esquema de corrupção, ocorrido no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Preso em Brasília desde 15 de novembro, Valério pediu na semana passada transferência para o presídio Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. A defesa de Valério argumenta que a família tem arcado com altos custos para visitá-lo na cadeia.

Para o mesmo presídio foram também transferidos dirigentes do Banco Rural - José Roberto Salgado e Vinícius Samarane. Do total de presos, sete já foram transferidos.

A pena total imposta pelo Supremo a Valério foi de 40 anos, 4 meses e 6 dias. A condenação pelo crime de formação de quadrilha ainda é contestada em recurso da defesa. Por essa razão, ele cumpre as penas pelos outros quatro crimes praticados.