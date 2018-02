STF pede informações para definir intervenção no Pará O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, requisitou na noite de ontem informações sobre a situação das forças policiais do Pará. O pedido, enviado ao Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PA) e à governadora Ana Júlia Carepa (PT), objetiva esclarecer petição impetrada pela presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), senadora Kátia Abreu (DEM-TO), que acusa o governo estadual de não fornecer reforço policial para o cumprimento de decisões judiciais de reintegração de posse. O ministro deseja saber se há déficit de contingentes policiais no Pará ou se o Executivo se nega a efetuar as sentenças do Judiciário.