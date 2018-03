STF pede desculpas por piada com Sarney no Twitter A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu como "ato impensado" de uma funcionária terceirizada o comentário feito na rede de microblogs Twitter sobre o presidente do Senado, José Sarney (PMDB). Na conta oficial do tribunal no site, a funcionária escreveu que Sarney deve "pendurar as chuteiras", numa referência à aposentadoria do jogador Ronaldo Fenômeno, anunciada ontem.