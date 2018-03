STF nega soltura de acusado de mandar matar vereador

O homicídio ocorreu na noite do dia 9 de outubro de 2010, no centro de Analândia, cidade a 220 quilômetros da capital, e vitimou o vereador Evaldo José Nalin (PSDB). Segundo o Ministério Público, a vítima "promovia a constante fiscalização da atividade da administração pública municipal" na Câmara de Vereadores e em representações ao MP paulista, noticiando irregularidades eventualmente praticadas pelo poder executivo local. Perin, professor de educação física e servidor municipal, é irmão do ex-prefeito da cidade por três mandatos. Ainda de acordo com a denúncia, a atividade do vereador era "um incômodo a esse continuísmo no poder", e sua morte teria sido motivada por retaliação.

No pedido, a defesa alegou ausência de indícios mínimos de autoria e da participação do acusado no fato criminoso, e sustentou que o decreto de prisão preventiva não tinha fundamentação idônea.