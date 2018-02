STF nega recurso para Jader assumir cadeira no Senado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cezar Peluso, negou nesta sexta-feira, 15, recurso impetrado pelos advogados de Jader Barbalho (PMDB-PA) para que ele possa tomar posse no Senado Federal. Jader foi o segundo candidato mais votado no Pará, nas eleições do ano passado, mas teve o registro negado com base na Lei da Ficha Limpa.

No entanto, em março deste ano, a Corte julgou que a lei só vale para eleições a partir de 2012. Com o recurso negado, o caso voltará a ser apreciado em agosto, pelo relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, após o fim do recesso do STF.