STF nega recurso de Maluf que pedia destruição de provas

O Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira recurso do ex-prefeito e deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) em que pedia a destruição de provas enviadas pela Suíça que possibilitam ao Ministério Público Federal usar como provas em ações penais futuras, segundo o site do MPF.

A decisão de encaminhar os documentos ao MPF é do ministro Ricardo Lewandowski. Ele havia acolhidos recurso anterior de Maluf, mas o órgão solicitou cópia dos arquivos que estavam sendo arquivados e o ministro então decidiu pelo encaminhamento para que o MP tomasse as decisões cabíveis.

O procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, informou que o Ministério Público já definiu para que fim utilizará a documentação, ou seja, "dentro, precisamente, dos termos do acordo e com as observações encaminhadas pelo governo suíço".