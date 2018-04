STF nega pedido de Maluf para destruir dados da Suíça O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou ontem o pedido do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) para destruir documentos enviados pela Suíça ao Ministério Público (MP) brasileiro. De acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, o tratado entre Brasil e Suíça não proíbe o uso das informações para outros processos, desde que não seja sobre ilícitos fiscais, informou o site do tribunal. Com a decisão, o MP poderá usar as cópias para complementar ações penais futuras contra Maluf.