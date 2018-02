STF nega pedido de Dirceu para ir ao enterro de Chávez O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, rejeitou nesta quarta-feira o pedido do ex-ministro José Dirceu para viajar a Venezuela para acompanhar o velório e enterro do ex-presidente do país Hugo Chávez. Dirceu foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por envolvimento no esquema do mensalão e está com passaporte retido por ordem do Supremo desde novembro.