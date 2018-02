STF nega liminar a Delúbio O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes negou o pedido de liminar do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares para suspender a primeira das ações penais contra os envolvidos no mensalão. Delúbio argumentou que só poderia ser acusado de gestão fraudulenta se tivesse exercido cargo na administração de instituição financeira.