STF nega liberação de bens de Duda e Zilmar Fernandes O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, recusou nesta segunda-feira um pedido dos publicitários Duda Mendonça e Zilmar Fernandes para que fossem liberados os bens apreendidos no processo do mensalão. Os dois estão com os bens indisponíveis apesar de terem sido absolvidos no julgamento do mensalão, que foi realizado no STF no ano passado e terminou com a condenação de 25 réus. Em sua decisão, Joaquim Barbosa, que também é relator da ação, disse que a liberação somente deve ocorrer após o julgamento dos eventuais recursos que a acusação poderá protocolar.