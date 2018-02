STF nega intervenção do Judiciário contra cargos comissionados

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, negou nesta segunda-feira, 25, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir para que se reduza o número de cargos comissionados na administração pública. Segundo o ministro, a discussão deve ser travada apenas no âmbito político-administrativo. "O Judiciário só age mediante provocação. É preciso que haja uma ação questionando algum aspecto para que possamos nos manifestar. Em princípio, não vejo possibilidade de uma intervenção direta do Judiciário, a não ser que houvesse uma impugnação muito concreta, uma situação de total desproporcionalidade entre os cargos em comissão e os cargos efetivos." Ao participar do Encontro Nacional do Judiciário, ele destacou que o controle da quantidade de cargos comissionados constitui uma tarefa "eminentemente política e relevante" que muitos segmentos políticos devem levar adiante. O ministro do STF Marco Aurélio Mello, que também participa do evento, já havia defendido a redução do número de cargos em comissão na administração pública. "Há muito se espera o enxugamento da máquina administrativa, e ele deverá ser iniciado justamente pelos cargos em comissão e cargos de confiança."