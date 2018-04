STF nega habeas-corpus a aliado de Arruda O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou na noite de ontem liminar em pedido de habeas-corpus ingressado na sexta-feira pela defesa do jornalista e ex-deputado distrital Geraldo Naves Filho (DEM-DF). No dia 11, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) expediu mandado de prisão preventiva contra Naves em razão de seu suposto envolvimento em tentativa de suborno a testemunhas do esquema de corrupção conhecido como mensalão do DEM. Em sua decisão, o ministro ressaltou que há um elo "inafastável" entre Naves e a suposta tentativa de suborno. O mérito do pedido de habeas-corpus deve ser julgado em março pelos ministros do Supremo.