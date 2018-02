STF nega adiamento e delegado da PF deve depor na CPI O delegado Protógenes Queiroz terá de depor na CPI dos Grampos da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal indeferiu pedido do delegado para adiar sua presença na sessão da CPI marcada para as 14h30. A assessoria do STF informou, sem fornecer detalhes, que a decisão foi tomada pelo ministro Menezes Direito. O delegado alegou em mandado de segurança que não poderia depor na CPI em razão de curso de aperfeiçoamento de que participa na PF. De acordo com seu advogado, o curso termina no dia 22 e "a ausência poderá acarretar-lhe dano absolutamente irreparável, relativamente a falta que não é aceitável". Antes de ingressar no STF na noite de terça-feira, Protógenes tentou sem sucesso adiar o depoimento com os integrantes da própria CPI. Responsável pela investigação da PF que resultou na prisão do banqueiro Daniel Dantas, do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito Celso Pitta no início de julho, Protógenes deixou o caso alegando necessidade de frequentar o curso de aperfeiçoamento na Academia Nacional de Polícia, mas a versão de que foi afastado ganhou força depois de acusações de prática de excessos na investigação. (Reportagem de Carmen Munari)