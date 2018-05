STF nega ação para desativar reserva extrativista no PA Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) negaram, por unanimidade, pedido feito por 54 proprietários e detentores de terras para anular decreto presidencial, de 9 de novembro de 2004, que criou a reserva extrativista Verde Para Sempre, localizada no município Porto de Moz, no Pará. A região ficou conhecida pela grilagem de terras e pela extração ilegal de madeira.