STF não vai analisar pedido de Janot sobre penas Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram nesta quarta-feira, 13, ignorar o parecer do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Na prática, o tribunal não vai ouvir os advogados sobre a execução imediata das penas dos condenados no processo do mensalão.