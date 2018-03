STF mantém suspeitos afastados de processo de Arruda

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, recusou-se nesta quinta-feira, 11, a derrubar uma decisão da Justiça que afastou oito deputados distritais e dois suplentes de toda e qualquer atividade vinculada ao processo de impeachment do governador licenciado, José Roberto Arruda (ex-DEM).

De acordo com Mendes, a legislação impede a participação de parlamentares que tenham interesse pessoal e direto no resultado do julgamento. "No presente caso, trata-se apenas da supressão temporária de determinadas atribuições inerentes ao mandato, em virtude da necessidade de se garantir a aplicação de regras procedimentais mínimas ao processo de impeachment do governador do Distrito Federal", afirmou Mendes.