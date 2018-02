STF mantém sessão e ministros lamentam morte de Campos

O Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu manter a sessão plenária desta quarta-feira, 13, na qual será confirmada a escolha de Ricardo Lewandowski para ser o novo presidente da Corte, em eleição. Os trabalhos não foram suspensos por causa da morte do candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, em acidente aéreo na manhã desta quarta em Santos, no litoral paulista. Lewandowski, o integrante mais antigo da Corte que ainda não ficou à frente do STF, substituirá o ministro Joaquim Barbosa, que pediu aposentadoria.

Os ministros do STF lamentaram a morte de Campos. O ministro Marco Aurélio Mello considera que a perda "embaralha a disputa". "As eleições ficam em suspenso quanto à substituição dele: se a própria vice (Marina Silva) passa a ser a titular ou se o partido oferecerá outro nome. Precisamos aguardar", disse Mello, depois de lamentar a morte do candidato.

O ministro Luís Roberto Barroso disse que Eduardo Campos era um político com grande futuro. "Era uma estrela em ascensão", declarou. Outros ministros do STF, como Celso de Mello e Luiz Fux também lamentaram a morte do ex-governador de Pernambuco.