STF mantém pena imposta a ex-diretor do Banco Rural O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta quarta-feira, 21, por unanimidade, embargo de declaração apresentado por José Roberto Salgado, diretor do Banco Rural à época do mensalão. Salgado foi condenado a 16 anos e 8 meses de prisão mais o pagamento de multa de R$ 1 milhão pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, evasão de divisas.