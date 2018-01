STF mantém pena de Jacinto Lamas por mensalão O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por unanimidade recurso apresentado por Jacinto Lamas, ex-tesoureiro do Partido Liberal (atual Partido da República). O réu alega haver desproporcionalidade na aplicação de sua pena pelos ministros durante o julgamento do processo do mensalão. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a pena 5 anos de prisão mais multa de R$ 260 mil.