STF mantém ex-secretário de Arruda na cadeia O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello negou pedido de habeas-corpus interposto no dia 17 de fevereiro pela defesa do ex-secretário de Comunicação do governo do Distrito Federal (GDF), Wellington Moraes. No dia 11, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) expediu mandado de prisão preventiva contra o ex-secretário em razão de seu suposto envolvimento em tentativa de suborno a testemunha do esquema de corrupção conhecido como mensalão do DEM. Os advogados de Moraes solicitavam no pedido que o ex-secretário respondesse em liberdade ao processo criminal pelo crime de aliciamento.