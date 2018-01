STF mantém ex-dirigentes do Nacional em liberdade O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Marco Aurélio Mello, negou nesta quarta-feira pedido do Ministério Público e decidiu manter em liberdade o ex-controlador do Banco Nacional, Marcos Magalhães Pinto, e o ex-diretor da instituição, Nagib Antônio. Marco Aurélio determinou também o arquivamento do pedido do Ministério Público pois, segundo ele, não caberia recurso contra liminar dada em habeas-corpus.