STF manda soltar ex-prefeito de Vinhedo O Supremo Tribunal Federal determinou a libertação do ex-prefeito de Vinhedo (SP) Milton Serafim (PTB) e dos ex-secretários Alexandre Tasca (Administração) e Marcos Leite (Obras), presos no dia 4 sob acusação de recebimento de propina para aprovação de loteamentos no município. "A decisão era insustentável", disse o advogado de Serafim, Ralph Tórtima Stettinger, sobre a prisão. Contra Serafim, Tasca e Leite tramitam dois processos na Justiça: um civil e um criminal.