STF manda soltar deputado preso por homicídio em AL O deputado estadual afastado Cícero Ferro (PMN) atendeu hoje o pedido de habeas-corpus impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar está preso desde sexta-feira na carceragem da Polícia Federal (PF) em Maceió, acusado de ser o mandante do homicídio do vereador Fernando Aldo. Segundo advogado Welton Roberto, como a decisão do ministro foi divulgada após o expediente da Justiça, o deputado deve ser solto amanhã.