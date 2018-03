STF manda soltar Daniel Dantas O Supremo Tribunal Federal (STF) mandou soltar Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, preso pela Polícia Federal na terça-feira, 8, durante a Operação Satiagraha. A irmã de Dantas, Verônica Dantas, e mais nove pessoas que haviam sido presas na operação também foram soltas. No início da noite desta quarta-feira, 9, a Justiça de São Paulo encaminhou ao presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, as informações que basearam o pedido de prisão do sócio fundador do Banco Opportunity e de sua irmã Verônica Dantas. Dantas e a irmã foram presos pela PF na operação Satiagraha. Eles haviam entrado com habeas-corpus preventivo em junho, com receio de que fossem alvos de uma ação da Polícia Federal. Com a prisão, os advogados pediram que o Supremo os libertasse imediatamente. As informações são do O Estado de S. Paulo