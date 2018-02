STF manda Receita enviar dados a CPI O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio determinou ontem que a Superintendência Regional da Receita Federal na 7.ª Região Fiscal entregue dados fiscais sigilosos à CPI estadual que investiga integrantes do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O TCE-RJ havia se recusado a repassar as informações, alegando que somente CPIs federais estariam investidas dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.