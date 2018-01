STF manda prender mais 4 condenados no mensalão O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quinta-feira, 5, a prisão imediata de mais quatro condenados por envolvimento no mensalão. De acordo com informações extraoficiais do STF, o deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP), os ex-deputados Bispo Rodrigues e Pedro Correa e o ex-vice-presidente do Banco Rural Vinicius Samarane serão presos ainda nesta quinta-feira pela Polícia Federal (PF). Além deles, estão presos outros 11 condenados do mensalão e foi determinada a prisão do ex-diretor do Banco do Brasil (BB) Henrique Pizzolato, que está foragido.