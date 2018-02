STF manda prender 12 condenados no mensalão O Supremo Tribunal Federal (STF) mandou prender 12 condenados no processo do mensalão. A assessoria do tribunal não informou quais condenados tiveram a prisão decretada. A ordem foi encaminhada para a Polícia Federal na tarde de hoje por ordem do presidente do STF, Joaquim Barbosa. Entre os que serão presos está o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente do PT, José Genoino. Segundo fontes, Delúbio Soares e Marcos Valério estariam na lista.