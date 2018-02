STF manda dar posse a prefeita de Santarém O STF decidiu mandar dar posse a Maria do Carmo Martins (PT) no cargo de prefeita de Santarém na próxima semana. Maria do Carmo teve o registro cassado pelo TSE - para quem ela não poderia assumir o cargo por ser promotora de Justiça licenciada. O STF, porém, entendeu que ela tinha o direito, pois já exercia o cargo de prefeita desde 2004.