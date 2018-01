STF: Liminar sobre vetos não impede análise de projetos Em um despacho divulgado nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu que a liminar concedida por ele no final do ano determina que o Congresso siga a ordem cronológica de votação dos vetos presidenciais. Ele disse que a decisão não impede que o Legislativo analise projetos.