STF libera partidos para moverem ação contra troca-troca O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou, por unanimidade, que os partidos políticos podem, efetivamente, entrar com ação no STF questionando a troca de partidos de seus parlamentares. A Corte ainda não entrou no mérito da fidelidade partidária. Por enquanto, apenas julga as chamadas preliminares, em que os deputados que são objetos de questionamento contestam a legitimidade das ações impetradas pelos partidos no Supremo.