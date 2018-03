STF julgará Palocci por suposta formação de quadrilha O deputado Antonio Palocci (PT-SP) será processado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta prática de crimes de quadrilha ou bando, falsificação de documento público e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, durante o mandato na prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A denúncia partiu da Procuradoria-Geral da República (PGR) e foi acatada pelo STF. De acordo com o ministro Joaquim Barbosa, relator da matéria no tribunal, pela prerrogativa de função, em razão do cargo dos envolvidos no caso, apenas Palocci será processado pelo STF. Os outros nove indiciados devem ser julgados pela Justiça comum, segundo o STF. Em 2005, o então ministro da Fazenda foi acusado por um ex-assessor de receber R$ 50 mil por mês da empresa Leão&Leão, responsável pela coleta de lixo na cidade, na década de 90, quando ainda era prefeito. Segundo depoimentos na época, o dinheiro seria usado como caixa dois de campanha de candidatos do PT.