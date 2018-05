STF julgará extradição de Cesare Battisti O julgamento do pedido de extradição do italiano Cesare Battisti está marcado para o dia 9, no Supremo Tribunal Federal (STF). Condenado à prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos ocorridos entre 1977 e 1979, ele está na Penitenciária de Brasília desde março de 2007. Em janeiro, recebeu o status de refugiado político por não ter tido direito de ampla defesa em seu país.