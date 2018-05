STF julgará extradição de Battisti nesta quarta-feira

TV Estadão: Ideologia não influenciou concessão de refúgio, diz Tarso

Abaixo-assinado a favor do refúgio a Battisti

O governo italiano pediu a extradição de Battisti depois que ele foi preso no Brasil, em março de 2007. Desde então, ele está na Penitenciária de Brasília, onde aguarda a decisão do STF. Em janeiro deste ano, o ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu status de refugiado político ao italiano, sob a alegação de que ele não teve direito a ampla defesa no seu país de origem e de que um eventual retorno colocaria em risco a sua integridade física. A decisão de Tarso, que contrariou o entendimento do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), foi duramente criticada por autoridades italianas, que definem Battisti como "terrorista".

Amanhã, a coordenadora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, Ana Luiza de Souza, fará uma visita ao italiano na Penitenciária de Brasília, para fortalecer a posição do conselho que defende que o STF mantenha a condição de refugiado político do italiano. As informações são da Agência Brasil.