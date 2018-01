STF julgará censura contra jornal na próxima semana

Na reclamação protocolada no STF, os advogados do jornal sustentam que a censura, imposta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contraria a decisão na qual o STF revogou a Lei de Imprensa e reforçou o pleno direito à liberdade de informação.

Fernando Sarney protocolou uma petição no STF pedindo que a censura seja mantida. Ele pede a manutenção da decisão do desembargador do TJ, Dácio Vieira, que proibiu a publicação da reportagem. Ex-consultor jurídico do Senado, o desembargador Dácio Vieira é do convívio social da família Sarney e do ex-diretor-geral Agaciel Maia.

O anúncio da marcação da data do julgamento foi feito pelo STF por meio do Twitter. Hoje, o tribunal inaugurou sua página nessa rede social. De acordo com informações divulgadas pelo Supremo, a página tem, por enquanto, 172 seguidores.