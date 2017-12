STF julga quebra de sigilo em inquérito de Meirelles Está na pauta de julgamentos de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido do procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, para que seja determinada a quebra de sigilo de duas contas bancárias, no inquérito que investiga o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O procurador quer a quebra dos sigilos da conta da empresa Boston Comercial e Participações Ltda. e da conta CC-5 no Nassau Branch of BankBoston NA, por onde teria sido feita uma remessa de R$ 1,4 bilhão ao exterior. No julgamento previsto para hoje, o STF vai analisar um recurso de Souza contra decisão tomada no ano passado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que rejeitou a quebra do sigilo. Segundo o procurador, a negativa inviabiliza o prosseguimento das investigações de suspeitas de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro.